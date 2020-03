Mac de Diourbel : un détenu meurt lors d’une rixe Un détenu est mort, jeudi dernier, à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel, lors d’une rixe, vers 2 h du matin, selon la Rfm. Le détenu qui se battait avec un camarade de chambre pour une couchette? a reçu un coup de pied au bas-ventre de la part de K.F. Transporté à l’infirmerie, il est finalement décédé des suites de ses blessures. Le détenu était condamné pour 5 ans pour viol et pédophilie.

