Mac de Kébémer: Deux détenus initient un concert de casseroles, un agent blessé Un fait inhabituel secoue la prison de Kébémer ! Selon des informations exclusives de Seneweb, deux détenus ont initié un concert de casseroles pour semer le trouble dans ce milieu carcéral. La mutinerie a été organisée par un marchand ambulant et un lutteur, membre de l'écurie Balla Gaye.

Après avoir mûrement ficelé un plan d'évasion, A.S et M.S ont incité leurs codétenus à un soulèvement dans la prison de Kébémer. Pour mener leur combat, les mutins ont provoqué une pollution sonore en vue de perturber la stabilité de la Mac.



Malgré l'intervention des gardes pénitentiaires, les deux détenus condamnés à 2 ans pour vol par le tribunal de Pikine-Guédiawaye puis transférés à la prison de Kébémer, menaient de temps en temps leur forme de lutte. Mais la situation a dégénéré, vendredi dernier, lors d'une tentative d'évasion au cours de laquelle un maton a été blessé.



Extraits de la Mac, les deux instigateurs de cette révolte ont été mis à la disposition des policiers du commissariat de Kébémer . Sans désemparer, les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont mis en branle la machine judiciaire contre le lutteur de l'école de lutte Balla Gaye et son compère.



Au terme de l’enquête diligentée par les enquêteurs rompus à la tâche, A.S et M.S ont été déférés au parquet pour rébellion en vue de perturber la stabilité d'un établissement pénitentiaire, incitation à la violence, outrage et coups et blessures volontaires contre des agents de la force publique [...]. Après leur face-à-face avec le Procureur, les deux mutins ont été placés sous mandat de dépôt, ce lundi.

