Mac de Thiès : Les vraies raisons du transfèrement du "tueur" de Mbour Aly Kouyaté, l’homme qui avait tué deux personnes au marché de Mbour, le week end-dernier, a été arrêté et emprisonné à la prison de Mbour. Mais, les autorités pénitentiaires ont été obligées de le transférer dans un autre centre de détention.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Décembre 2022 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Après son emprisonnement à la prison de Mbour, Aly Kouyaté, le "tueur de Mbour", a été nuitamment transféré sous bonne escorte à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



D'après "L’Observateur", les raisons du transfert du tireur de Mbour vers la prison de Thiès, résident dans le fait que les populations mbouroises, n'ont pas encore avalé la pilule amère des actes de barbarie exercés sur leurs concitoyens par le détenu. Et elles peuvent à tout moment prendre d'assaut la prison pour se venger. Elles le décrivent comme un monstre ambulant.



Aussi, l'administration pénitentiaire a été bien informée du lynchage que les autres détenus de la prison comptaient réserver à Aly Kouyaté. Ainsi, pour le mettre à l’abri du danger afin de lui sauver la vie, le chef de Cour et ses collaborateurs l'ont conduit dare-dare à la prison de Thiès.















iGFM

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook