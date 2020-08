Mac de Thiès : Un détenu meurt après avoir fait un malaise

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020

Un drame est survenu hier à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, avec la mort du détenu Souleymane Thiam, âgé de 33 ans, marié et père de deux garçons, rapporte L’As.



Selon les explications fournies à la famille, le défunt a eu un malaise hier vers 11 heures, avant de rendre malheureusement l’âme. Le corps était hier à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène, pour certainement les besoins de l’autopsie.

C’est une affaire très triste d’autant que Souleymane Thiam était presque sur le point de bénéficier d’une liberté provisoire que la famille espérait décrocher aujourd’hui même.



Il était incarcéré pour une affaire de vol présumé d’obus d’oxygène commis il y a quelques mois au centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Une affaire qui avait défrayé la chronique dans la ville. Il faisait partie des derniers interpellés dans le cadre de cette affaire.





