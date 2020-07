Mac de Ziguinchor: 10 détenus et 2 gardiens testés positifs au coronavirus

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Après les prisons de Thiès et Diourbel, un foyer du coronavirus est en train de se développer au sein de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor, informe "Libération online".



Hier, 10 détenus et 2 gardiens ont été déclarés positifs à la Covid-19. Le même jour, Ziguinchor a enregistré un décès lié au coronavirus qui a aussi infecté 4 agents de l’hôpital régional.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos