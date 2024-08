Mac de Ziguinchor: Un cas de torture signalé

L’Organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire (Ona2J) a été alertée, lundi matin, d’un «cas de torture» survenu à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor. Un nouveau détenu, M. N., a été «sévèrement agressé» par un surveillant pénitentiaire, K. S., à la suite de son prétendu refus de répondre lors de l’appel du matin. Dans un communiqué, l’Ona2J rapporte que le détenu de la Chambre 2, a subi «des violences graves, entraînant des blessures à la tête et des saignements et reçoit des soins à l’infirmerie de l’établissement».



D'aprés Bes Bi, l’Organisation a immédiatement informé le nouveau directeur de la Mac de Ziguinchor. Ce dernier, lit-on dans le document, a été «très réactif et disponible», et s’est engagé à mener une enquête approfondie et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de tels incidents à l’avenir, si les accusations sont confirmées. En attendant les résultats de l’enquête, l’Ona2J exprime son indignation face à ces actes et appelle la communauté à se mobiliser contre de telles pratiques au sein des établissements pénitentiaires.