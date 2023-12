Macabre découverte: Un homme retrouvé mort, le crâne ouvert

Scène d’horreur au village de Loumbel Manko, localité située dans la commune de Gassane, distante de 30km de Linguère.



Un homme d’une quarantaine d’années, répondant au nom de Mamadou Bâ, a été retrouvé mort, mardi 19 décembre 2023, dans la forêt, avec des blessures au menton et le crâne ouvert, informe "Seneweb".



Des traces sur le cadavre laissent penser qu’il a été sauvagement tué et abandonné dans la brousse.



Ce sont des passants qui ont été attirés sur leur chemin, par la présence d‘un corps sans vie en pleine brousse.



C’est ainsi que les gendarmes et les éléments des sapeurs-pompiers de Linguère, se sont rapidement transportés sur les lieux .



Après constat, la dépouille mortelle de Mamadou Bâ a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère .



Selon une source bien renseignée, la victime était domiciliée au village de Beltaty, dans la commune de Gassane.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour mettre la main sur l’auteur de ce crime odieux, qui défraie la chronique dans cette partie sud du Djoloff.