Macky II: Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, est diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en charge des Droits humains et de la Bonne gouvernance, est âgé de 42 ans.



Le jeune natif de Kédougou est diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, avec une maîtrise en droit international des affaires, une maîtrise en justice et procès, un master 2 en contentieux des affaires, Juriste principal, clerc de notaire.



