Macky Sall : «Le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent, sont les pires menaces à la démocratie et à la stabilité des États» Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal accueille, du 3 au 5 décembre 2023, le Sommet Renew Europe, Pacific, Africa and Caribbean (RENEWPAC) 2023. Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la République, Macky Sall, a prononcé un discours, dans lequel il a livré un message fort. En abordant la préservation du régime démocratique, il estime que celle-ci repose sur […] Le Sénégal accueille, du 3 au 5 décembre 2023, le Sommet Renew Europe, Pacific, Africa and Caribbean (RENEWPAC) 2023. Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la République, Macky Sall, a prononcé un discours, dans lequel il a livré un message fort. En abordant la préservation du régime démocratique, il estime que celle-ci repose sur le partage du pouvoir, favorisant ainsi la stabilisation des institutions et la pacification de l’espace politique. « Comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs. Ces ennemis, c’est le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Ce sont les pires menaces à la démocratie et à la stabilité des États », a-t-il déclaré. Le chef de l’État a lancé un appel à tous les États africains pour qu’ils fassent preuve de solidarité, afin de lutter contre cette doctrine. « C’est le prix à payer pour que vivent les idéaux qui nous rassemblent. J’y reste, pour ma part, engagé », a conclu Macky Sall.



Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-le-populisme-le-rad...

Accueil Envoyer à un ami Partager