Macky Sall : «Il ne reste plus qu’à aller aux élections» [Vidéo] L’opposition est prévenue. L’audit du fichier électoral qu’elle réclamait, ne se fera pas. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a fait la précision dans son discours après la prière de la Tabaski à la Grande mosquée de Dakar.



«Il ne reste plus qu’à aller à l’élection présidentielle de 2019. Tout ce qui devait être discuté est dépassé, dit-il, en citant le Code électoral. Il ne reste qu’à discuter entre la majorité et l’opposition dans le cadre du respect des règles de la démocratie pour des élections libres, apaisées et transparentes.»

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Août 2018 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook