Macky Sall : "La corruption porte atteinte à la morale, décourage la compétition saine..." Le président Macky Sall est de ceux qui pensent que la corruption n'a pas sa place au Sénégal et s'est engagé à se battre davantage pour son éradication.

A en croire le président Macky Sall, la stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLC 2020-2024) traduit une vision et une ambition d'un Sénégal sans corruption.



"L'ambition est de gouverner autrement en bannissant le passe-droit, le favoritisme et en traitant tous les citoyens avec les mêmes droits et respect", a-t-il déclaré.



Pour le Chef de l'Etat, "la corruption porte atteinte à la morale, à l'Etat de droit, favorise la soustraction de ressources nécessaires au développement , décourage la compétition saine". Il ajoute: "la corruption et toutes les pratiques connexes, constituent des entraves graves à la mise en oeuvre des politiques publiques".

