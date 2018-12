Macky Sall : "La production d’énergie est passée de 500MW en 2012 à …"

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 21:21 | | 0 commentaire(s)|

D’importants efforts ont été consentis par le gouvernement de Macky Sall depuis 2012 pour stabiliser Le secteur énergétique. C’est du moins ce qu’a déclaré le chef de l’Etat lors de la présentation de ses meilleurs vœux à la Nation sénégalaise.



Dans un discours aux allures de bilan, le chef de l'Etat informe que de 500 MW en 2012, la production énergétique est passée à 1141 MW en 2018. Sur sa lancée, le Président Sall rappelle qu’à court terme, «deux projets de 60 MW en solaire et 150 MW en éolienne », vont s’ajouter à l’ambitieux programme de booster le mix énergétique.



Dans la même veine, Macky Sall martèle : «Ainsi, nous avons mis fin aux pénibles désagréments des délestages. De 950 heures de coupures cumulées en 2011, à 24 heures cumulées pour l’année 2018, nous ressentons dans nos ménages et nos entreprises les résultats de notre politique dans ce secteur clé de notre développement.»



Avant de promettre qu'«avec le projet majeur MCC de 600 millions de dollars, entièrement dédié à l’énergie, et l’exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, l’accès universel à l’électricité, à des coûts encore plus abordables, est désormais possible avant l’échéance de 2025.»



Pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos