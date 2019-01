Macky Sall: Le Building administratif rénové sera livré le 30 janvier

Le Building administratif rénové sera livré le 30 janvier, a annoncé mercredi, le président de la République Macky Sall, soulignant que cette infrastructure a pour objectif de "mettre l'administration dans les conditions optimales de performance''.

''En vérité, la construction des sphères ministérielles, la réhabilitation du building administration qui sera livré le 30 janvier et les reformes du secteur publics ont pour objectif principal de mettre l'administration dans les conditions optimales de performance'', a-t-il dit.

Le chef de l'Etat s'exprimait lors de l'inauguration, en début d'après-midi, de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio.

Le Building administratif, qui abrite la Primature et plusieurs ministères, était en rénovation depuis quelques années.

Pour le président Sall, l'inauguration de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio marque "une nouvelle étape" dans le renouveau du service public et la modernisation de l'administration.

''Avec cet édifice (….), l'administration dispose de bureaux pouvant abriter une dizaine de ministères . En transférant à terme, l'essentiel des ministères à Diamniadio, l'Etat continue ainsi à alléger sa facture en charge locative pour un objectif annuel de 8 milliards de Francs CFA'', a-t-il fait savoir.

Le président de la République a promis que cette "économie substantielle" sera réallouée à "l'investissement productif dans les secteurs très stratégiques de la vie économique et sociale de notre pays".

''J'attends les contrats de résiliations et le transfert sans délai des ministères qui ont été pré-positionnés", a dit Macky Sall, relevant que la réalisation de ce projet met en exergue le savoir et le savoir-faire sénégalais.

''Diamniadio poursuit résolument son ancrage dans le Sénégal émergent. Un Sénégal ambitieux pour son peuple et soucieux de bâtir une prospérité durable et partagée'', a –t-il poursuivi.

Macky Sall a rappelé que Diamniadio, c'est 200 projets autorisés ou déjà en cours d'exécution. Il a annoncé la réception le 24 ou le 25 janvier du Marché d'intérêt national et la Gare des gros porteurs.



