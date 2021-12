Macky Sall: « Le Premier ministre sera choisi après les élections locales »

Le président de la République Macky Sall qui a accordé une interview à France 24 et Rfi, s’est prononcé sur le rétablissement du poste de Premier ministre. Macky Sall rassure que la décision qui consistait à faire disparaître ce poste, n’était point une erreur.



«J’ai voulu en 2019, après 7 ans, tester la gouvernance directe. Aujourd’hui, avec le recul et avec mes charges qui vont arriver avec la présidence de l’Union Africaine (Ua), que je compte prendre à bras-le-corps et qui va beaucoup me prendre du temps, je pense qu’il est tout à fait rationnel de penser au retour d’un Premier ministre dans ces conditions », explique-t-il.



Macky Sall a donné plus d’indications sur le retour du poste de Premier ministre. « Ce sera après les élections locales. Ça n’a pas de sens de nommer un Premier ministre avant les Locales », a-t-il soutenu.