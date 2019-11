Macky Sall : "Le pétrole et le gaz seront une bénédiction pour le Sénégal"

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 10:08

Le chef de l'État répond à l'opposition sur la question du pétrole et du gaz. Macky Sall a indiqué que le Sénégal a tout à gagner dans l'exploitation de ces ressources tant le processus est, selon lui, bien encadré. Selon Libération, le président de la République est monté au front, samedi, lors du panel de haut niveau des cadres de l'Alliance pour la République (Apr), qui revenait sur les réalisations de son régime depuis mars 2012.



Visage grave, le poing levé, le chef de l'État a apporté des précisions, afin que nul n'en ignore, sur son ambition à faire du Sénégal un hub de développement dans la sous-région. "Nous n'allons pas renoncer à prendre part de manière significative à l'exploitation optimale de nos ressources naturelles, dans l'intérêt du peuple et en tirer les meilleurs profits. Le pétrole et le gaz seront une bénédiction pour le Sénégal", a déclaré Macky Sall.

