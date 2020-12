Macky Sall : "Moi et Idy, c'est un deal positif" Macky Sall poursuit son opération de débauchage au sein de l’opposition. Vainqueur de la dernière élection présidentielle avec 58.26 % des suffrages, Macky Sall vise quasiment la majorité absolue, si l’on se fie à ses propos.



” Je suis en discussion avec les autres candidats, tous ensemble, nous pouvons réunir 85% de l’électorat ”, a-t-il annoncé.



Après avoir fumé le calumet de la paix avec l’un de ses principaux adversaires politiques, Idrissa Seck, qui a fraîchement rejoint la mouvance présidentielle, occupant la présidence du CESE, le Président Sall voit les choses en grand et surtout, des opportunités partout, précisément dans les rangs de l’opposition Sénégalaise.



A propos de ses retrouvailles avec Idy, il parle de “deal positif”. “ D’ailleurs le deal, c’est un mot impropre que les francophones utilisent, mais en anglais, un deal, c’est très positif, c’est un accord », a-t-il souligné.



