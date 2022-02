Macky Sall, Président UA: "S'il y a un pays qui souffre le plus de la situation du Mali, c'est le Sénégal" Le Président Macky Sall, à la tête officiellement de l'Union africaine samedi dernier estime que le Sénégal est le plus qui souffre le plus de la situation du Mali. Tant sur le plan économique qu'affectif d'autant que les deux pays sont très priés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022 à 05:55 | | 0 commentaire(s)|



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook