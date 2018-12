Macky Sall à Abdoulaye Baldé : «on va gagner ensemble et gouverner ensemble»

Macky Sall a reçu hier Abdoulaye Baldé et une forte délégation de l’Union centriste du Sénégal (Ucs) qui ont mis sous le boisseau leurs ambitions et transhumé vers les prairies marron-beige.



Un monde fou a été mobilisé pour l’occasion. Il y avait tellement de personnes que la salle des banquets n’a pu accueillir tout ce monde. A l’occasion, Abdoulaye Baldé, qui a pris la parole après Nicole Gackou et d’autres militants, a assuré que l’Ucs va se battre aux côtés du chef de l’État pour sa réélection.



Macky Sall s’est réjoui de l’adhésion de Abdoulaye Baldé. Le chef de l’État a indiqué à Baldé et à l’Ucs qu’ils vont travailler ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble. Ce qui signifie en des termes clairs, que si Macky Sall rempile, Abdoulaye Baldé rejoindra le gouvernement ou un poste politique très juteux.













Les Echos

