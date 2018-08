Macky Sall à Me Ousmane Sèye et Cie: "Beaucoup de personnes sont dans l'opposition parce qu'il avaient des privilèges qu'ils ont perdus"

Le leader de l'Alliance pour la République enchaîne les audiences politiques au Palais de la République. Après les jeunes de Benno Bokk Yakaar, ses soutiens de Pikine et de Matam, il a longuement reçu hier la coalition pour l’Emergence avec à sa tête, Me Oumane Sèye.



Selon les informations de Libération, l’audience a duré 3 heures de temps, de16 à 19 heures. Macky Sall a profité de la rencontre pour tirer à boulets rouges sur les responsables de l’opposition. « Je les comprends, je les comprends, a-t-il glissé. Beaucoup de personnes sont dans l’opposition parce qu’ils avaient des privilèges qu’ils ont perdus. Ils ne sont préoccupés que par l’intérêt du Sénégal, mais par des intérêts personnels. »



Le chef de l’Etat qui se dit confiant pour la présidentielle de 2019, a asséné : « la victoire est à notre portée. Il suffit juste de s’organiser et de cheminer ensemble. Nous avons la majorité et ce n’est pas la première fois que nous participons à une élection », a ajouté Macky Sall non sans faire une révélation : « Ce qui m’intéresse, c’est le Sénégal. Depuis que je suis président de la République, je ne me couche jamais avant 2 ou 3 heures du matin parce que mon souci, c’est le Sénégal et les Sénégalais. C’est un sacrifice mais un sacrifice pour notre pays ».



Dans tous les cas, le président peut compter sur Me Ousmane Sèye et Cie. En effet, la coalition de l’Emergence a d'ores et déjà commencé à battre campagne sous le slogan : "Un candidat pour tous". Car selon elle, au-delà de l’Alliance pour la République et Benno, « Macky Sall est le candidat de tous les Sénégalais », soucieux de l’émergence. D’ailleurs, ces souteneurs préparent activement une tournée nationale qui doit les mener dans tous les coins et recoins du Sénégal.



Pour autant, la coalition a informé Macky Sall de quelques difficultés surtout vis-à-vis de l’APR et de Benno. Des difficultés que le président Sall a promis de solutionner. A noter qu’il a rendu un vibrant hommage à Me Ousmanne Sèye, en se félicitant de son apport dans le cadre de la conférence des Leaders de la mouvance au pouvoir mais aussi en vantant son engagement sans faille à ses côtés.













