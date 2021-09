Macky Sall à New York: La police américaine quadrille la maison du Sénégal Le président de la République Macky Sall sera à New York, ce lundi pour prendre part à l’Assemblée générale des nations unies (ONU). Mais, il ne risque pas d’avoir un accueil chaleureux.



Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 11:48 | | 1 commentaire(s)|

D’après Les Echos, le Pds, Pastef, Bokk Gis-Gis et les autres partis politiques qui ont des antennes aux Etats-Unis ont lancé un communiqué pour convier à une forte manifestation en compagnie des activistes. Ils comptent dénoncer l’arrestation des activistes qui manifestaient contre la cherté de la vie. «Les Sénégalais ne peuvent même pas manifester dans leur pays. Mais nous, nous sortirons pour le faire ici à New York», promettent-ils.



Mais, la police américaine est déjà sur place, à la maison du Sénégal à New York où devrait loger le président Macky Sall. Le bâtiment est sous haute surveillance et la police va s’assurer qu’il n’y ait aucun incidents, ni dérapages.



Et, le Consul général du Sénégal à New York, El Hadji Amadou Nanga Ndao a estimé que chacun est libre de s’exprimer, mais de façon responsable.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos