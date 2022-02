Macky Sall à l’ouverture du 6e Sommet Ue-Ua : « Avec l’Europe, l’Afrique souhaite convenir d’un partenariat repensé, rénové et refondé »

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

« Avec l’Europe, l’Afrique souhaite convenir d’un partenariat repensé, rénové et refondé. », a déclaré le président en exercice de l’Union africaine (Ua) à la tête de laquelle il a été intronisé, samedi 5 février pour la période 2022-2023.



Le président Sall ne s’arrête pas là. En effet, insiste-t-il, « plus qu’une mise à jour du logiciel régissant le réseau relationnel euro-africain, nous proposons d’installer, ensemble, un nouveau logiciel adapté aux mutations en cours et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations ».



Par ailleurs, il rappelle qu’à l’image du monde, plus de 60 ans après ses premières indépendances, l’Afrique, aussi, est en pleine mutation. « L’Afrique a changé, beaucoup changé. », renchérit le chef de l’Etat sénégalais.



Qui souligne, dans le même sillage, que malgré quelques contreperformances, la cause de la démocratie gagne du terrain en Afrique. Aussi, note-t-il, sur plus d’une décennie, la croissance en Afrique a été régulièrement supérieure à la moyenne mondiale, même si elle est, aujourd’hui, freinée par les effets sévères de la pandémie de la Covid-19.



Le président en exercice de l’Ua n’a pas manqué de rappeler que, comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. « Ils aspirent, légitimement, au mieux-être et à la prospérité. », confie Macky Sall.



Il fait savoir, par conséquent, que « cette Afrique en mutation veut des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques ». « Des partenariats co-construits sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans injonction civilisationnelle, sans exclusion ni exclusivité. », plaide, enfin, le président sénégalais.



Bassirou MBAYE





Source : Le président de la République sénégalaise Macky Sall s’est exprimé sans langue de bois à l’ouverture, ce 17 février 2022 à Bruxelles (Belgique), du 6e Sommet Union européenne-Union africaine. Il a plaidé pour un « partenariat repensé, rénové et refondé ».Source : https://www.lejecos.com/Macky-Sall-a-l-ouverture-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook