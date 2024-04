Macky Sall a mis fin aux fonctions du Premier ministre et de plusieurs de ses collaborateurs

Le Président Macky Sall, dont le mandat à la tête du Sénégal s’est achevé ce mardi, a pris une série de décrets mettant fin aux fonctions du Premier ministre et de plusieurs membres de son cabinet.



Le Président Sall a mis fin aux fonctions du ministre secrétaire général de la Présidence, des ministres secrétaires généraux adjoints de la Présidence et du ministre secrétaire général du Gouvernement.



Aps

