Macky Sall à propos du DAC: « Ce DAC est destiné à toute la jeunesse de la région de Dakar » Le président de la République Macky Sall a présidé ce samedi le lancement du Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Sangalkam, dans la région de Rufisque. Accompagné par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et le ministre de la Pêche Oumar Gueye, M. Macky Sall a rappelé que : « le DAC est destiné à toute la jeunesse de la région de Dakar ».

« Il s’agit de mobiliser les jeunes et leur donner les moyens de devenir les véritables moteurs du changement. C’est le sens de la création du programme de domaines agricoles communautaires, qui vise la création d’emplois », a-t-il expliqué dans son allocution.



Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 19:16



