Macky Sall accueilli à Tivaouane : La famille Sy encourage le renforcement du dialogue

Lundi 4 Novembre 2019

Le porte-parole des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy a appelé le Président de la République, Macky Sall au renforcement du dialogue et de la négociation pour mieux raffermir les relations et garder la paix.



Chemin faisant il a rappelé les prières de Serigne Babacar Sy, à l’époque coloniale dans le jardin du Palais. Convoqué à 16 heures 30 mn, une heure proche de la prière. Ainsi, le marabout, estimant que, c’est un piège a répondu, en ayant sa natte de prière.



Serigne Maodo Malick Sy, a fait beaucoup de prière sur les lieux qui abritent l’actuel Ministère de l’Intérieur. Sur ce, le porte-parole, taquinant le Ministre de l’Intérieur, aurait souhaité passer, souvent pour perpétuer cet acte.



