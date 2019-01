Macky Sall annonce des coupes de salaires en cas de destruction de biens

Jeudi 17 Janvier 2019

Le Président de la République veut une utilisation judicieuse des sphères ministérielles. Il l’a formellement dit. Macky Sall invite les agents de l’Etat et les usagers du service public à une utilisation judicieuse des sphères ministérielles, sous peine de sanctions, le cas contraire. « Il nous faut un guide de l’usager et des sanctions allant de la coupure de salaire en cas de destruction de biens », a déclaré le chef de l’Etat.

Profitant de l’occasion, il annoncé l’inauguration du building administratif prévue pour le 30 janvier prochain. « La construction de la sphère ministérielle et la réhabilitation du building administratif, qui sera livré le 30 janvier prochain, ainsi que les réformes du secteur public ont pour objectif principal de mettre l’administration dans les conditions optimales de performances », a déclaré le chef de l’Etat, rapporte l’As.



