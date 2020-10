Macky Sall annonce l’inauguration du Centre de référence de Fann en décembre

Dans un entretien accordé à la RTS, le chef de l’Etat a annoncé qu’il va inaugurer le Centre de références des maladies infectieuses, un projet porté par le Pr. Moussa Seydi, fait savoir SenCaféActu.



Selon Macky Sall, ce centre va permettre au Sénégal d’avoir l’un des plateaux techniques les plus performants? qui n’aura rien à envier aux hôpitaux les plus modernes dans le monde. Le chef de l’Etat a révélé avoir aidé le Pr. Seydi pour boucler le financement de ce bijou, un projet cher au chef du Service des Maladies infectieuses de Fann.

