Macky Sall annonce la construction d’un poste de santé à Massalikoul Jinaan

Le Président Macky Sall s’est engagé dimanche à prendre en charge le coût des travaux de construction d’un poste de santé dans l’emprise de la Grande mosquée mouride Massalikoul Jinaan de Dakar.



‘ ’Je vais prendre en charge le coût des travaux de construction du poste de santé de la mosquée Massalikoul Jinaan parce qu’ un édifice de cette grandeur doit avoir en permanence des soignants ’’, a-t-il déclaré lors d’une visite à la mosquée.



Le chef de l’Etat a insisté sur le fait que les travaux d’un édifice d’une telle grandeur, nécessitent toujours d’être améliorés. Il a dans le même temps réitéré son soutien à la communauté mouride, dont il a loué le dynamisme.



Il a notamment salué l’engagement et la détermination de Mbackyou Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, à mener à bien les missions qui lui sont confiées par Serigne Mountakha Mbacké.



‘ ’Je connais toutes les difficultés auxquelles vous étiez confrontés et les efforts consentis pour la réalisation de cette mosquée. C’est l’occasion aujourd’hui, de rendre un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour que cette mosquée soit mise à la disposition des fidèles ’’, a souligné Macky Sall.



Il a ajouté que l’Etat du Sénégal était reconnaissant et remerciait le guide suprême de la confrérie mouride. ‘’ Il faut avoir un grand cœur et une réelle intention, pour pouvoir bâtir un tel édifice ’’, a-t-il ajouté.



La visite de Macky Sall à la Grande mosquée Massalikoul Jinaan à Dakar, entre dans le cadre d’une visite entamée vendredi par le Khalife général des Mourides, dans la capitale sénégalaise.