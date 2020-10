Macky Sall attendu au Nigeria aujourd'hui

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Selon Le Témoin, le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, en informant le Conseil de sa visite d’amitié et de travail les 15 et 16 octobre au Nigéria, de sa participation le 14 octobre à une visioconférence organisée par le Fonds Vert Climat sur le Financement de l’énergie propre, qui apporte un concours de 75,45 millions d’euros (environ 50 milliards de FCFA) au Sénégal pour l’électrification solaire rurale de 1.000 villages.



