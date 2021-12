Macky Sall au 7e forum de Dakar: "La sécurité n’a pas de prix. Mais elle a un coût"

" La sécurité n’a pas de prix. Mais elle a un coût. " C'est du moins l'avis du président de la République. Macky Sall, qui présidait ce matin la cérémonie d’ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar, sur la Paix et la Sécurité a ajouté: " La paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde. Nous devons, par conséquent, continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d’évaluer l’efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends ".



De ce point de vue, souligne le chef de l'Etat, " on relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d’ajustement structurel, ont eu un impact négatif sur l’équipement des forces de défense et de sécurité ".



Or, insiste-t-il, la sécurité n’a pas de prix. Mais elle a un coût." Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d’assurer un minimum de défense nationale, avec des armées bien entraînées et bien équipées ", plaide M. Sall. Lequel invite les pays et institutions partenaires, à tenir compte de cet impératif vital.