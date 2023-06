Macky Sall au sujet de la manif du F24 : «Ce n’est pas décent de parler encore de marche, alors que le pays n’a pas encore fini d’enterrer ses morts»

Une délégation du secteur privé national, formel comme non formel, a été reçue ce jeudi au Palais par le Président Macky Sall. Elle était porteuse d’un message de paix dans ce contexte de fortes tensions politiques marqué notamment, par les récentes manifestations qui ont fait plus d’une quinzaine de morts à Dakar et à Ziguinchor. « Tour à tour, les intervenants diront qu’ils sont venus voir comment aider ceux qui ont perdu des parents et des biens et surtout, voir comment contribuer à l’apaisement et au retour de la paix », renseigne une source ayant assisté à l’audience.



Et par la voix de Adama Lam de la CNES, son porte-parole et Baïdy Agne du CNP, le Patronat national a fait passer le message de paix du F24, qu’il a déjà rencontré. En prenant la parole, rapporte notre interlocuteur, le chef de l’État « a souhaité la bienvenue à ses interlocuteurs et leur a apporté toute sa compassion, en leur réitérant le soutien de l’État face aux pertes énormes qu’ils ont subies ». S’il « a remercié le secteur privé dans sa globalité pour son initiative », Macky Sall a tenu à « rappeler qu’il est le premier à prôner et à vouloir la paix, mais dans le cadre du respect du Droit, de la loi et des institutions, surtout dans la vérité ».



Il a ajouté « que si F24 veut dialoguer, les portes du dialogue national lui sont largement ouvertes ». Le chef de l’État n’a pas manqué de fustiger l’organisation, par le F24, d’une manifestation, à l’heure où beaucoup de familles sénégalaises sont en deuil. « Le Président a indiqué que ce n’est pas décent de parler encore de marche, alors que le pays n’a pas encore fini d’enterrer ses morts », rapporte notre source.



Cette dernière conclut que Macky Sall « est revenu sur la violence » des manifestations, « dont l’objectif était la paralysie totale du pays, avec l’attaque dirigée contre des secteurs vitaux comme l’usine d’eau, les centrales électriques, les marchés notamment ».











L’As avec Seneweb.com