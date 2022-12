Macky Sall aux États-Unis : Diplomatie, investissement et distinction au cœur d’un agenda surchargé C’est devenu la règle. A chaque rencontre internationale, le Président Macky Sall est très sollicité pour des audiences en marge de l’évènement. Le sommet Afrique/Etats Unis ne sera pas une exception. En plus du Président des Etats-Unis Joe Biden, le Président Sall a dans son agenda une rencontre avec le Président de l’Ile Maurice. Au menu figure, également, un tête avec la Directrice générale du Fonds monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva. Macky Sall va également échanger avec des membres de l’administration Biden tels que le secrétaire d’Etat Anthony Blinken, Janet Yellen, la secrétaire d’Etat au Trésor, mais aussi des dirigeantes d’instruments de développement comme Samantha Power, l’administratrice de l’USAID, Alice Albright, la PDG du MCC (Millenium Challenge Corporation). le Vice-Président de Google, renseigne Seneweb.

Lors du sommet Afrique/Etats Unis prévu jeudi, le Président Sall reviendra probablement sur son combat pour la sécurité et la souveraineté alimentaires en Afrique et dans le monde et d’autres priorités du continent au cœur de son mandat à la tête de l’Union Africaines. Déjà, il peut compter comme résultat positif sur le soutien américain à la candidature africaine au G20 pour lequel il s’est beaucoup investi.



Entre autres activités, il prendra part au forum des Affaires Afrique/Etats-Unis prévu mercredi pour encourager l’investissement en Afrique, en général, et au Sénégal en particulier qui a des avantages comme la stabilité politique, la sécurité juridique et judiciaire comme le confirme le second pack du MCA. « Trade not aid », plutôt le commerce que l’aide disait Clinton.



Le New Deal qu’a proposé le Président Sall depuis des années s’inscrit dans le même esprit. On retiendra également la prise de parole du Président Sall, dès ce lundi soir, en qualité d’invité spécial au dîner du Think Tank américain Atlantic Council avant de recevoir le Prix Golden Plate de l’American Academy of Achievement, un autre Think tank de renommée.



Cette distinction est une reconnaissance de l’œuvre du Président Sall à la tête du Sénégal et de l’UA. Elle a été décernée par le passé à d’éminentes personnalités dont des Présidents américains.



