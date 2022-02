Macky Sall aux Européens : « Nous vous attendons sur la transition énergétique »

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’il présidait ce Sommet en tant que président en exercice de l’Union africaine Macky Sall a souligné que pour un continent en retard sur le processus de développement et dont plus de 600 millions d’habitants vivent encore dans l’obscurité, la priorité pour nous africains, très clairement, c’est l’accès universel à l’électricité et l’industrialisation du continent.



Sur ce point précis, lance-t-il à l’endroit des européens, nous attendons beaucoup de ce Sommet. Il ne faut pas de langue de bois, insiste le président sénégalais. Et d’ajouter : « Nous vous attendons sur la transition énergétique. »



« Le continent a besoin d’électricité. Le continent a besoin de valoriser ses ressources naturelles. On attend de l’Europe une solidarité sur point précis », assène le président Sall. Avant de signaler, enfin, que « voilà pourquoi nous sommes pour le maintien du financement de l’industrie gazière et pour les hydrocarbures, pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins et contraintes spécifiques du continent ».

Bassirou MBAYE







Source : La question de l’énergie tient à cœur le président de la République sénégalaise Macky Sall. Et il n’a pas manqué de le montrer dans son discours d’ouverture du 6e Sommet Union africaine-Union européenne, qui se tient les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, dans la capitale belge.Source : https://www.lejecos.com/Macky-Sall-aux-europeens-N...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook