Macky Sall aux reporters étrangers : «Pliez bagages et décampez…»

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2024

En président l’ouverture du Dialogue national, hier, le Président Macky Sall a soutenu que les reporters étrangers n’ont qu’à plier bagages et ranger leurs caméras, puisque le Sénégal ne va jamais basculer dans le chaos. « Di ngeen eumbat sen bagages, yobouwat sen cameras dellou », a-t-il ironisé, rapporte "Le Témoin".



Pour rappel, au lendemain de l’annulation du scrutin présidentiel marquée par de violentes manifestations, plusieurs médias étrangers avaient envoyé des reporters à Dakar. La preuve, par les envoyés spéciaux de France 24 ,qui avaient débarqué au Sénégal pour renforcer leurs correspondants locaux. Comme l’avait si bien souhaité « Le Témoin », nos hôtes confrères rentreront du Sénégal avec des images de paix. Et qu’à leur retour en France, ils ne trouveront autre chose à réaliser qu’un documentaire intitulé : « Billet retour au pays de la Téranga ».

Ndèye Fatou Kébé