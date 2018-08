Macky Sall avertit et défend les magistrats

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Août 2018 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République Macky Sall a défendu les magistrats et la Magistrature. "Je voudrais dire aux uns et aux autres de faire preuve d'un peu plus de respect envers la République. Le pays et ses institutions méritent le maximum de respect. Il faut faire preuve de respect envers la justice de notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée par des gens qui pensent que la République a été faite pour qu'ils marchent dessus. Il faut qu'ils comprennent que nous vivons en République et en démocratie. Je les invite à avoir beaucoup plus de responsabilité.



Ce n’est pas en piétinant l’honneur du Sénégal que vous allez réussir", a déclaré le Président de la République ce mercredi, au Centre Internationale de Conférence Abdou Diouf, lors de la cérémonie de lancement du parrainage.



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook