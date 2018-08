Macky Sall bande les muscles : "2019, c'est mon combat"

Le président de la République Macky Sall a reçu samedi dernier au palais de la République, les responsables et des militants de l’Apr du département de Matam, sous la houlette de son griot attitré, Farba Ngom. Dans son discours fait en "Puular", il n’a pas manqué de lancer des piques à l’opposition, en lui promettant une sévère raclée en 2019. «Yii ma, yawoma, anda ko ngonda… Ngathioubé tan. Ils ne savent à qui ils ont affaire", a lâché le chef de l’Etat.



Très sûr de lui, Macky Sall a invité ses partisans à taire querelles de leadership et à ses ranger dernière lui. "2019, C’est mon combat. Les élections à venir ne sont ni des élections législatives ni des élections locales", dira-t-il.



Auparavant, selon l’Observateur, il s’est réjoui de l’unité dont font montre Farba Ngom et consorts et leur a fait part de sa satisfaction. "Si ma réélection ne dépendait que du département de Matam, je n’aurais même pas à battre campagne Vous êtes un exemple dans le parti et je sais qu'avec votre unité, vous pouvez gagner vos communes à 100%. Ce sont les zones comme Dakar qu’il faudra renforcer", a-t-il expliqué, sous les acclamations de ses partisans. Et d’ajouter avec assurance: "Des département comme Matam et Fatick ne posent aucun problème. Je suis sûr qu’à Fatick aussi, on peut gagner à 90% ou plus".