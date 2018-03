Macky Sall bombarde Yaye Fatou Diagne Mboup à la tête du Programme de Promotion de la Micro-finance Islamique au Sénégal

Chargé de développer le recours aux opportunités offertes par la finance islamique sur toute l'étendue du territoire national, le Programme de Promotion de la Micro-finance Islamique au Sénégal (Promise) financé par la Banque islamique de développement (BID) et l'Etat du Sénégal à hauteur de 47 milliards de francs Cfa en cinq ans, sera piloté par Mme Mboup, Yaye Fatou Diagne.



La maire de la commune de Ngathie Naoudé bénéficie ainsi de la confiance renouvelée du président Macky Sall, qui vient de la nommer coordonnatrice nationale du Promise.



Le Promise compte appuyer directement les Services financiers décentralisés à travers des conventions de financement tandis que les autres seront encadrés par l’APSFD et le FIMF.



Il va dérouler un important programme de renforcement des capacités du personnel et des dirigeants des SFD, ainsi que des bénéficiaires finaux. Un appui institutionnel sera donné aux SFD à travers le développement et la mise à disposition de Système d’Information et de Gestion (SIG). De même que le développement, la modélisation et la certification des produits de finance islamique adaptés.









