Macky Sall condamne fermement " l'attentat terroriste ignoble à Moscou"

Le Président Macky Sall, a réagi suite à l'attaque par des hommes armés dans une salle de concert en banlieue de Moscou. Il condamne cet acte et présente ses condoleances.



"Je condamne fermement l'attentat terroriste ignoble à Moscou, ayant fait plusieurs morts et blessés. J'exprime ma solidarité au peuple et au gouvernement russes, et leur présente mes condoléances émues", a-t-il écrit sur sa page X.