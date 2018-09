Macky Sall crée une nouvelle société (CGIS Sa) et la confie à Abdou Khafor Touré

Lundi 3 Septembre 2018

Entre Macky Sall et Abdou Khafor Touré, ça roucoule vraiment. Le Président Sall vient de le prouver une nouvelle fois. Après avoir fait de lui Directeur des opérations techniques du Fongip, le Président Sall vient de confier à Khafor Touré un gros fromage. Il s’agit de la compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS SA).



Le Conseil d’administration s’est réuni et, a entériné le choix de Macky Sall de bombarder Abdou Khafor Touré au poste de Directeur General. La Compagnie General immobilière du Sahel (CGIS) est une société anonyme qui vient d’être créée et qui, va porter les actifs immobiliers de la Caisse des Dépôts et consignations (CDC). Ce qui veut dire, en des termes très clairs que la CGIS est une filiale immobilière de la CDC qui est pour le moment l’unique actionnaire (comme avec Air Sénégal SA).



Les Echos



