Macky Sall en « Tagato Tour » à partir du 28 décembre !

A son arrivée au pouvoir, en 2012, le président de la République avait innové en organisant, dans toutes les régions de notre pays, des Conseils des ministres décentralisés. Au cours de ces grand-messes très médiatisées, Macky Sall avait fait de très nombreuses et alléchantes promesses, dont la plupart avaient été oubliées au cours des deux mandats — astafourlah, du mandat et du quinquennat !— qu’il a effectués entre 2012 et 2019, puis de 2019 jusqu’à 2022.



Eh bien, alors qu’il ne lui reste plus qu’un peu plus d’un an à passer au pouvoir, à partir du 28 décembre prochain, c’est-à-dire à 13 mois de la fin de son quinquennat, le chef de l’Etat va de nouveau présider des Conseils des ministres décentralisés.



Clôturant sa communication du Conseil des ministres, hier, il a annoncé la tenue d’un Conseil des ministres décentralisé à Tambacounda, le 28 décembre 2022, ainsi que la cérémonie marquant la Journée nationale de l’Elevage le 29 décembre.



Selon les mauvaises langues, cette série de Conseils des ministres dits décentralisés a des allures de « Tagato Tour », c’est-à-dire de tournée nationale d’adieu d’un président de la République à ses administrés. Un « Tagato Tour » dans la dernière ligne droite de son quinquennat (à ne pas confondre avec le mandat de sept ans qui a couvert la période 2012-2019 !). Il débutera surtout à un moment où le « Némékou Tour » de son grand rival Ousmane Sonko, battra son plein. Souhaitons seulement qu’ils ne se télescopent pas au niveau d’une région !











Le Témoin