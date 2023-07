Macky Sall en faiseur de Roi: Pourquoi est-il incontournable dans son camp comme dans l’opposition ?

Après l'annonce de sa non candidature au scrutin du 25 février 2024, le Président Macky Sall occupe une position inédite sur l'échiquier politique sénégalais. Son bilan matériel fait de lui un soutien de taille pour tout candidat qu'il adoube. Cependant, son passif immatériel peut devenir un boulet pour celui qu'il aura choisi comme candidat. L'élection présidentielle de février 2024 revêt un cachet particulier. Ce sera la première de l'histoire du Sénégal organisée par un chef d'Etat non candidat à sa succession .



D'après "Point Actu", le bilan du leader de l'Alliance pour la République (Apr) est indéniablement positif à tous points de vue. Les nombreuses infrastructures peuvent en témoigner. Il a indéniablement amené le Sénégal d'un point A à un point B, en dotant le pays de nombreuses infrastructures modernes, de ponts et tutti quanti. Ce samedi, il a inauguré, en grande pompe, la gare du Train Express Régional (Ter) de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD),dont les travaux de construction n’ont duré que 16 mois.



Si sur les infrastructures, il est le roi, sur le plan de l’équité ou de l'indépendance de la justice, un débat ne peut manquer pour qualifier son bilan. Les avis sont mitigés. L'impunité de certains responsables de son entourage englués dans des scandales mais jouissant de sa protection, l'ont coupé de son slogan «la patrie avant le parti».



Dans le cadre de la gestion de cette manne, la Cour des comptes avait publié un rapport explosif, qui avait ému tout le pays et épinglé des haut fonctionnaires.



Sa célèbre affirmation “ il y a des dossiers sur qui j ai mis mon coude” renseigne. Courtisé par l’opposition mais aussi déchargé de toute pression partisane, Macky Sall est un homme sollicité, tous les aspirants à son fauteuil sont à son écoute. Celui qui aura la lourde charge de porter la candidature de la coalition BBY, devra jouer un jeu d'équilibriste pour ne pas se couper d'une partie de l'électorat. Au-delà de son camp, l’opposition va aussi le ménager et être plus conciliant avec lui. En cas de second tour sans un candidat avec une majorité absolue, un jeu d alliances sera nécessaire pour accéder à la magistrature suprême. C’est là qu il aura le beau rôle de faiseur de roi.



Macky devient ainsi un homme incontournable dans l’échiquier, même en n’étant pas candidat.