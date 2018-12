Macky Sall en tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Louga Le président de la République effectuera ensuite une tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Louga les 21, 22 et 23 décembre 2018.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 11:30 | | 6 commentaire(s)|

Après le succès éclatant obtenu par le Sénégal au Groupe consultatif de Paris, illustration la plus parfaite de la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers au Président Macky SALL, ce dernier va « lancer » sa campagne électorale avec une tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Louga les 21, 22 et 23 décembre 2018.



Avant ce périple, le Chef de l’Etat, S.E.M Macky Sall a quitté Dakar ce matin, 21 décembre 2018, à destination de Nouakchott.



Le Président Sall et son homologue mauritanien procéderont à la signature de l’accord de coopération inter-États d’une part, et, d’autre part, avec la Compagnie pétrolière British Petrolium (BP).







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos