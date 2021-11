Macky Sall endeuillé: Le khalife de Lobodou, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, 108 ans s'est éteint le Khalife de Lobodou, situé dans la zone du Lac de Guiers, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye a été rappelé à Dieu ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Le khalife de Lobodou, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, 108 ans a été rappelé à Dieu ce dimanche. Le khalife qui était un ami de longue date du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a longtemps prié pour la stabilité au Sénégal et pour le chef de l'Etat.



A travers cette nouvelle, Leral présente ses condoléances au Président Macky Sall, à la communauté de Lobodou, à sa famille et à toute la Ummah.

