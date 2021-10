Macky Sall et Bougane Guèye Dany dans l'opposition: Dix ans après, l’histoire se répètera-t-elle ? La politique semble inscrire dans son jeu favori des similitudes et des convergence. Elle détient ses secrets...à elle seule. Si, au bout de l’implication, on se rend compte que la situation vécue actuellement dans les différentes pôles de l’opposition, a été une fois, dans un passé récent, connue.

Le problème du leadership de l’opposition, opposant Bougane Guèye Dany de la Coalition « Gueum Sa Bopp » à celle de « Yewwi Askan Wi » n’est aujourd’hui, qu’une répétition de l’Histoire. Puisqu’autrefois, une lettre du mouvement M23, publiée le 9 février 2012, alertait contre l’actuel Chef de l’Etat, Macky Sall. A travers cette lettre, il avait été recommandé de se méfier de Macky Sall, accusé de rouler pour le Président Wade.



Écartant à l’époque Macky Sall, le rassemblement de la quasi totalité des partis politiques de l’opposition que constitue le M23, se considérait comme étant la seule solution pour combattre le Président Abdoulaye Wade de façon pacifique, afin d’éviter de plonger le pays et sa jeunesse dans des violences quotidiennes durant ces élections.



Pour qu’un groupe reste soudé, disait-on, il faut impérativement que les membres respectifs dudit groupe respectent les décisions prises en Assemblée. Le M23 s’était alors fixé d’aller en campagne ensemble, les trois premiers jours. Une décision que tout le monde a respecté, sauf Macky Sall.



Ainsi, le leader d’Apr, considéré de plan B d’Abdoulaye Wade, avait trouvé incroyable cette accusation, tout en précisant ne jamais être dans des deals. A l’aboutissement, il a fini par prendre le pouvoir après avoir remporté le plus légalement du monde, les suffrages de Sénégalais.



D'après "Vox Populi", l'histoire semble se répéter...Aujourd’hui, Macky Sall est au pouvoir, l’opposition divisée en pôles ou Coalitions, cherche à l’éjecter de manière démocratique de son siège. Une répétition de l’histoire 10 ans après ? Puisque, le leader de « Gueum Sa Bopp », Bougane Guèye Dany dérange certains leaders de l'opposition.



D’après certains analystes, le hasard n’existe pas. Puisque Macky Sall, autrefois, a fini par être président de la République. Aujourd’hui, Bougane guèye Dany, calomnié et traîné dans la bout pour ses convictions, pour son ambition de vouloir être le challenger de Macky Sall, à l’élection présidentielle de 2024. Très plébiscité, le leader de « Gueum Sa Bopp », en fin stratège, pourrait être la surprise...



L’avenir en dira certainement plus. Mais, Bougane Guèye Dany, né sousune bonne étoile, est sur pente ascendante, menant, qui sait, vers le sommet du pouvoir.



