Macky Sall et les bains mystiques des ministres

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019

Il sait débrider l’atmosphère, le chef de l’Etat. Lors de sa rencontre avec les députés membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, un parlementaire a pris la parole pour déplorer le manque de respect de certains ministres à leur endroit.



Ce à quoi Macky Sall a répondu : « ce n’est pas normal, mais si les ministres vous manquent de respect, attendez-les à l’Assemblée nationale. Certains ministres, dès qu’ils savent qu’ils doivent se rendre à l’Assemblée nationale, passent tout leur temps chez les marabouts. Ils passent toute la journée à prendre des bains mystiques et à porter des gris-gris. Il faut les attendre là-bas ».















Les Echos

