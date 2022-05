Macky Sall exprime son soutien à Idrissa Gana Guèye : « Ses convictions religieuses doivent être respectées »

Au constat et travers un Tweet posté et partagé par « Ma Revue de Presse » ; le soutien à l’international Sénégalais se densifie de jour en jour, après son lynchage pour avoir refusé de défendre les homos et LGBT.