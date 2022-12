Macky Sall face au 3e mandat : Rendez-vous le 31 Décembre ou le 4 Avril ?

Le 31 décembre prochain, comme à chaque fin d’année, le président de la République Macky Sall s’adressera à la Nation. Un discours de vœux très attendu par le peuple sénégalais, qui espère entendre enfin le chef de l’Etat ou le chef de parti (Apr) se prononcer sur le 3e mandat en vue de la présidentielle 2024. Ou alors ce sera le 4 avril 2023, c’est-à-dire à quelques semaines de l’ouverture du corps électoral ? Selon certains politologues interrogés par nos confrères du journal « Le Témoin » quotidien, si toutefois le président de la République profitait de son discours de nouvel an pour se prononcer sur la question brulante du 3e mandat, il le ferait sans doute dans un clair-obscur.



Comme quoi, le 4 avril 2023 serait un moment opportun pour aller droit au but, compte tenu de l’imminence de la précampagne électorale. Toujours est-il que des sources proches de la Présidence de la République se disent convaincues que Macky Sall est dans une dynamique de briguer un 3e mandat.



« Et rien ne pourra arrêter la mer du 3e mandat avec les bras de la…rue », persiste ce proche de la famille présidentielle. Ah bon ? En tout cas, les actes posés et les non-dits des différents discours du président Macky Sall illustrent à souhait la volonté de ce dernier rester au pouvoir en 2024. Qui vivra verra !