Macky Sall fait une mention spéciale à Rihanna : « Merci pour votre soutien indéfectible pour la grande cause de l’éducation des enfants »

Lors de son discours en marge de la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, « Un investissement pour l’avenir », co-parrainée par Emmanuel Macron, le Président Macky Sall a fait une mention spéciale à la chanteuse américaine Rihanna pour son « soutien indéfectible » pour la grande cause de l’éducation des enfants.

Thank you so much. Merci à Mademoiselle Rihanna pour son soutien indéfectible pour la grande cause de l’éducation, merci beaucoup. », a déclaré Macky Sall il y a quelques minutes au CICAD.



« En tenant cette troisième conférence pour la reconstitution des fonds pour le Partenariat Mondial pour l’Éducation, nous voulons soutenir et aider des millions d’enfants à aller à l’école. Depuis sa création en 2002, seul fonds international entièrement dédié à l’éducation intervient dans beaucoup de pays en développement pour y pour bâtir des systèmes éducatifs viables et performants. Nous voulons porter à un niveau supérieur cet élan solidaire de responsabilité », a ajouté le Président Macky Sall.



Rappelons que cette conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation (présidée par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période allant de 2018 à 2020. Cette mirobolante somme sera destinée à soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78% des enfants non scolarisés dans le monde.



Il y a actuellement 264 millions d’enfants et de jeunes non scolarisés dans le monde, et six enfants sur dix, soit 617 millions, sont scolarisés.



