Macky Sall insiste pour la bonne organisation de la Présidentielle

C’en est devenu une véritable obsession ! A chaque occasion, depuis quelques temps, le président Macky Sall rappelle la nécessité de la bonne organisation de l’élection présidentielle de février prochain. Hier encore, en Conseil des ministres, il a rappelé à son Gouvernement la nécessité d’une bonne organisation de la Présidentielle.



Poursuivant sa communication sur la bonne organisation de l’élection présidentielle du 25 février 2024 et l’impératif d’assurer la continuité des services publics durant la période électorale, le Président de la République a demandé au Gouvernement, notamment au Ministre de l’Intérieur, Ministre chargé des élections, de prendre les dispositions nécessaires, en relation avec la CENA et toutes les parties prenantes, en vue d’un déroulement optimal du processus électoral sur l’étendue du territoire national et à l’étranger » lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



LeTémoin