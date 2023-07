Macky Sall interdit d’erreur sur le choix de son successeur : La hantise des défaites aux Locales et aux Législatives plane… Minée par des querelles de positionnement, suite à l’annonce par Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat, l’Apr risque d’aller aux élections sans les alliés qui sont en train de faire leurs valises. Laissés en rade dans la recherche du candidat de Benno à la Présidentielle de 2024, les alliés qui sont restés dans Benno grâce à Macky Sall, sont en train de préparer leur départ de cette coalition, qui est au bord de l’implosion.

En fait, les alliés qui assistent aux manœuvres de prétendants à la succession de Macky Sall, ne vont pas continuer à assister impuissants à ce qui se passe dans Benno. Un éminent membre de Macky 2012 qui garde l’anonymat, affirme que le début de la fin de leur compagnonnage avec l’Apr, a sonné.



« Nous avons soutenu Macky Sall à toutes les élections depuis 2012. Maintenant qu’il part, nous pouvons partir avec lui », confie ce membre de Macky 2012. Autant dire que la recherche d'un candidat qui risque de faire voler Benno dans tous les sens, ne laisse pas indifférent les alliés. Minée par des querelles sur fond d’activisme, toute erreur dans le choix du candidat de Benno risque de mener cette coalition à une défaite à la prochaine Présidentielle.



Lors des dernières élections territoriales et législatives, le camp présidentiel a été laminé au niveau de certaines villes. Les partisans du Président Macky Sall ont mordu la poussière devant l’opposition. Si aujourd’hui, Benno encourt l’implosion et risque d’assurer sa défaite lors de la présidentielle de 2024, c’est à cause de l’activisme et des manœuvres de certains responsables qui se mettent en évidence pour être choisis "candidats".



La coalition présidentielle ne doit pas perdre de vue que lors du scrutin des dernières Locales et Législatives, qui s’est traduit par un naufrage de Benno dans les grandes villes, en certains endroits, des responsables ont évité l’affront en gagnant chez eux.



Si Benno veut éviter la réédition du coup ko de l’opposition aux dernières élections, elle doit miser sur un leader d’envergure. Ce dernier peut être même un non politicien. C’est en effet un secret de polichinelle, qu’avec le retrait de Macky, le camp présidentiel est confronté à un problème de leadership. S’il veut éviter l’implosion et la défaite à la prochaine présidentielle, le camp présidentiel a intérêt à miser sur un candidat qui œuvre dans l’intérêt des populations.













