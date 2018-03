Macky Sall ira au second tour, selon Malick Gakou

Le président du grand parti, Malick Gakou, dans un entretien accordé au journal vox populi, se dit rassurer que le président Macky Sall ira au second tour lors des élections présidentielles du 24 juillet 2019.



« Le président Sall ira au deuxième tour. Je ne vois pas de dynamique capable de la faire gagner dès le premier tour. Il existe aujourd’hui un climat de ras-le-bol dans toutes les 14 régions, les 45 départements et les 557 communes du Sénégal, avec un sentiment d’insécurité très développé. Il ajoute que le président Macky Sall a perdu une grande partie des électeurs comme l’ont montré les résultats des élections législatives de l’année dernière.



Il a épuisé toutes ses réserves de voix, contrairement à ce que disent ses amis. Comment un candidat qui a des difficultés à obtenir une majorité absolue à des élections législatives, peut-il espérer passer dès le premier tour à l’élection suivante, alors que rien de concret n’a été fait entre ces deux scrutins dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations ? », s’est convaincu Malick Gakou.

